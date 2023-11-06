Aile Destek Ödemesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, kasım ayında ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemesi tarihleriyle ilgili bilgiler...
Kasım Ayı Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yatacak?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.
Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Aile Destek Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.