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Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı ödeme tarihleri

Aile Destek ödemeleri 2023 Kasım ayı takvimi araştırılıyor. Aile Destek Paketi ödemesi Kasım ayının gelmesiyle hak sahiplerine ulaştırılacak. Temmuz ayında sonlanan ödemelerin 1 yıl daha uzatılması kararı alınmıştı. İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ulaştırılan sosyal yardım parası bir yıl boyunca yatırılmaya devam edecek. Peki, kasım ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Kasım Aile Destek ödemesi tarihleriyle ilgili bilgiler...

09:22 - 6/11/2023 понедельник
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi

Aile Destek Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, kasım ayında ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemesi tarihleriyle ilgili bilgiler...

Kasım Ayı Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.



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