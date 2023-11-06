Milyonlarca emekliyi sevindirecek müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesi için tarih verdi. Peki Emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinin belli olmasının ardından en çok aratılan konulardan biri de "Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiyeler hesaplara ne zaman yatacak? Emeklilere 5.000 TL ne zaman yatacak" soruları oldu. Emekli ikramiyeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...