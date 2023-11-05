Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri yakından ilgilendiren müjdeyi duyurmuştu. Milyonlarca emekli ye ödenecek bayram ikramiyesinin ödeme tarihi için detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki 5 Bin TL bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi için detaylar...

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM’de kabul edildi. Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi. Buna göre; SGK , Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 6-7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek.

Emekli ikramiyesi kime verilecek, kimler yararlanacak?

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

Çalışan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin lira ikramiye alacak mı?

Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

4A SGK-SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



