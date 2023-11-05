5 bin TL emekli ikramiye ödeme tarihleri
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM’de kabul edildi. Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı.
Emekli ikramiyesi kime verilecek, kimler yararlanacak?
12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.
Çalışan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek.
Dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin lira ikramiye alacak mı?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.
4A SGK-SSK emekli maaşı ödeme tarihleri
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
- Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.