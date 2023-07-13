Dul ve yetim aylığı Temmuz zammı 2023 yılında en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu.SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 milyon emekliyi ilgilendiren müjdesinin ardından gözler asgari ücret, dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Dul ve yetim aylığı alanların maaşları Ocak 2023’te yüzde 30 artırılmıştı. Peki, Dul ve yetim aylığı artacak mı? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? detaylar haberimizde.

Dul ve yetim maaş tablosu

Ocak ayında yapılan zam neticesinde, memur ve memur emekli maaşları na yüzde 30 zam yapılarak, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşının 7500 lira olmuştu . Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Memur zammı sonrası dul ve yetim aylıkları da netleşti.

En düşük dul ve yetim aylığı ne kadar?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. En düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltilmişti Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseltilmişti. Temmuz memur zammı sonrası dul ve yetim maaşları da neteşti.

Dul ve yetim maaşı ne kadar?

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak.

Vefat eden sigortalının dul eşine ne kadar, yüzde kaç oranında aylık bağlanıyor?

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Dul ve yetim aylığı hesaplaması

Örneği kök maaşı 5.000 TL olan dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşı yüzde 25'lik emekli zammı ile 6250 TL'ye yükselecek. Buna yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek ve maaş 6.500 TL'ye yükselecek. Yani maaş ödeme gününde hesabına bakan bu vatandaş hesabında 6.500 TL görecek.

18 yaşından küçük olanlara yüzde kaç oranında ölüm aylığı bağlanır?

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Yetim aylığı nedir?

Çocuklara, anne-babaları dolayısıyla ödenen ölüm aylığına “yetim aylığı” da denilmektedir. Kanuna göre kız ve erkek çocuklarına, anne-babalarından olan hak sahipliği nedeniyle aylık bağlanması için farklı şartların varlığı gerekmektedir.

Dul ve yetim maaşı alma şartları neler?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var. SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine Bayram Ikramiyesi ödenir. Dul Ve Yetim Aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Dul ve yetimlere ne kadar ikramiye ödenecek?