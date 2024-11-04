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Kasım ayı kira artış oranı (TEFE-ÜFE) ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama tablosu

Kasım ayı kira artış oranı (TEFE-ÜFE) ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama tablosu

12:314/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kira artış oranı
Kira artış oranı

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak. Peki, Kasım ayı kira artış oranı (TEFE-ÜFE) ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama tablosu haberimizde.

TEFE - TÜFE oranlarına göre belirlenecek olan Kasım 2024 kira artış oranı merak konusu oldu. Ev ve iş yeri kiralarında ne kadar zam yapılacağı konusunda hesaplamalar başladı. Kira zammı oranları, ekonomik göstergelere dayalı olarak belirleniyor. Peki, Kira zammı ne kadar olacak?

KASIM AYI KİRA ZAMMI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon yıllık yüzde 48.58, aylık bazda ise yüzde 2.88 oranında arttı.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 62,02 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62,02 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 63.47 olmuştu.

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2024

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: yüzde 62.02

Kira zam bedeli: 6.202 TL

Zamlı kira bedeli: 16.202 TL

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILACAK?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.



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