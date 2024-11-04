4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU





Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti. Buna göre; 4 aylık enflasyon farkı toplamı da 12.06 oldu.