Ekim ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. Zammı belirleyecek dördüncü veri açıklandı. Böylece 4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı da belli oldu. Enflasyon farkı ile 2025 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamı sonrası memur maaş zammındaki son durum...
Memur zammı hesaplama tablosu son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Toplu sözleşme oranı ile 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur maaş zammı için kritik veriler gelmeye başladı. 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle memur maaş zammı da belli olacak. TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile memur maaş zammı 4 aylık verisi belli oldu.
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,88 seviyesinde artarken yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesinde gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti. Buna göre; 4 aylık enflasyon farkı toplamı da 12.06 oldu.
4 aylık artış SSK ve Bağkur emeklisi açısından 12.06 oldu. Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu. Temmuzdan bugüne kadar olan 4 aylık enflasyon yüzde 10’un üzerinde bir enflasyona çıkmış olduk. Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı 7.99 oldu.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı 7.99 oldu.
OCAK 2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Yüzde 10,59 zam artış tahmini gerçekleşmesi halinde yeni memur maaşları tablosu;
*Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.879 TL
*Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.147 TL
*Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 58.143 TL
*Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 52.465 TL
*Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 64.224 TL
*Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 58.117 TL
*Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 73.182 TL
*Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.044 TL
*Mühendis 1/4: 58.957 TL → 65.201 TL
*Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 46.326 TL
*Profesör 1/4: 85.671 TL → 94.744 TL
*Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 62.524 TL
*Vaiz 1/4: 49.161 TL → 54.367 TL
*Avukat 1/4: 56.179 TL → 62.128 TL
6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ MERKEZ BANKASI’NDAN
Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçlarına göre ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 44,11 olurken 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 15,53 oldu. Yüzde 15,53'lük 6 aylık enflasyon oranı beklentisine göre zam tablosu şöyle oluştu:
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,53
Memur enflasyon farkı: Yüzde 5
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur zammı: Yüzde 11,32
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TÜİK, 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyonlarını açıklayacak ve herkesin maaşı aynı anda belli olmuş olacak. Ancak milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu zam döneminde de emekli kök maaşı 11 bin TL’nin altındaysa ‘yüzde 0’ zam alacak.