Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak. Engin’e AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ve Gürcan Hasova eşlik edecek.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük muhtemel 11

Kasımpaşa kadrosu

Ertuğrul Taşkıran, Feyzi Yıldırım, Graovac, Donk, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Mickael Tirpan, Eysseric, Ben Ouanes, Ahmet Engin, Hajradinovic

Fatih Karagümrük kadrosu:

Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Münir Mercan, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Kerim Frei, Kazım Kazım

Son maçında Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde çıktığı 5 resmi maçta 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

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17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 18 puanla 14. sırada yer alıyor

Ligde son 3 maçta topladığı 7 puanla düşme hattıyla arasındaki farkı açan ve 10. sıraya yükselen Fatih Karagümrük ise geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Hadergjonaj’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Petretta ve Fall forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük’te de Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Efe Tatlı sakat olan isimler. Ayrıca bu sezon ligde kaydettiği 10 golle, kırmızı-siyahlı ekibin en golcü ismi olan Diagne de sarı kart cezalısı.

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