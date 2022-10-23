Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1 (Maç Sonucu-Özet)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor’u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda misafir etti. Müsabaka Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor maçı

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor maç özeti

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan’ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen’in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah’ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada Kemen’in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1

53. dakikada Kasımpaşa atağında sol taraftan Ben Ouannes’in ortasında Bahoken iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal, kucağına gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti. 57. dakikada Hajradinovic’in pasında topla buluşan Esseric’in yerden sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kalenin sağından kornere çeldi.

85. dakikada Kayserispor atağında ileri atılan uzun pasta sol tarafta topla buluşan Mensah, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü. REKLAM

90. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Tirpan’ın yakın direkten kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

Kasımpaşa Kayserispor maçı geniş özeti izle

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor ilk 11

Kasımpaşa : Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic, Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Mamadou Fall, Celina, Bahoken

: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic, Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Mamadou Fall, Celina, Bahoken Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Michel Kemen, Bernand Mensah, Cardoso, Mame Thiam

Süper Lig'de çıktığı 10 mücadelede 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, hanesine 13 puan yazdırdı. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, birinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor ise 16 puan elde etti. Kayseri temsilcisi, geçen hafta sahasında Galatasaray 'ı 2-1 mağlup etmişti.

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