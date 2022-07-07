Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Diyanet bayram namazı vakitleri!

İl İl bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, sorusunun yanıtını namaz vakitleri sayfasında yayımladı. Peki, bu yıl Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Kurban Bayramı namazı bilindiği gibi bayramın ilk günü kılınacak. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir.
KASTAMONU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kurban Bayramı'nda Kastamonu'da bayram namazı 05.52'de kılınacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.