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Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Diyanet bayram namazı vakitleri!

Kastamonu Bayram namazı saati 2022, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa başta olmak üzere tüm illerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar Kurban Bayramı’nı heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ikinci dini bayramı temmuz ayında gerçekleşecek. Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz’da kılınacak. Peki, Kastamonu bayram namazı saati kaçta? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KASTAMONU BAYRAM NAMAZI- Kastamonuda bayram namazı kaçta? Diyanet Kurban Bayramı Namazı Saatleri 9 Temmuz
Kastamonu bayram namazı saati

İl İl bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, sorusunun yanıtını namaz vakitleri sayfasında yayımladı. Peki, bu yıl Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı namazı bilindiği gibi bayramın ilk günü kılınacak. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir.

KASTAMONU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramı'nda Kastamonu'da bayram namazı 05.52'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.

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