Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumu tahmini raporu bu şehirde oturanlarca merak konusu. Peki Bugün Kayseri’de hava durumu nasıl? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri’de sağanak yağış var mı, sıcaklık kaç derece olacak? İşte Meteoroloji hava durumu raporu bilgileri.