Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumu tahmini raporu bu şehirde oturanlarca merak konusu. Peki Bugün Kayseri’de hava durumu nasıl? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri’de sağanak yağış var mı, sıcaklık kaç derece olacak? İşte Meteoroloji hava durumu raporu bilgileri.
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 14 Mayıs 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 16 Mayıs 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.