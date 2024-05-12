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Kayseri hava durumu tahmini Meteoroloji raporu

Kayseri hava durumu Kayseri’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Kayseri’de hava nasıl? Sorusuna yanıt aranıyor. Kayseri güncel hava durumu verilerine göre havanın hafif yağmur, en yüksek sıcaklığın 15° ve en düşük sıcaklığın 8° olması bekleniyor. Rüzgar KB yönünde 6.91 KM/S hızında, nem oranı 64% civarında, bulut oranının da 75% olması bekleniyor. Peki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Kayseri hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kayseri 5 günlük hava durumu raporu.

17:00 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kayseri hava durumu Meteoroloji 5 günlük raporu
Kayseri hava durumu Meteoroloji 5 günlük raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumu tahmini raporu bu şehirde oturanlarca merak konusu. Peki Bugün Kayseri’de hava durumu nasıl? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri’de sağanak yağış var mı, sıcaklık kaç derece olacak? İşte Meteoroloji hava durumu raporu bilgileri.

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 14 Mayıs 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 16 Mayıs 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

nu günlük ve haftalık hava durumu hava durumu sayfamızdan anlık öğrenebilirsiniz.
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