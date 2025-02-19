Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oluyor. Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den Kayseri için 19 Şubat ve 5 günlük hava durumu tahmini...

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Kayseri'de 13 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık 2°C olacak. Gün içinde kar yağışı bekleniyor, özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları önem taşıyor.