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Kayseri hava durumu nasıl? Meteoroloji'den Kayseri için 19 Şubat saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmini

Kayseri hava durumu nasıl? Meteoroloji'den Kayseri için 19 Şubat saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmini

08:4019/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kayseri
Kayseri

Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi ile Kayseri hava durumu Kayseri'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kayseri'de Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve zaman zaman kar yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'den Kayseri için anlık ve 5 günlük hava durumu raporu...

Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oluyor. Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den Kayseri için 19 Şubat ve 5 günlük hava durumu tahmini...

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Kayseri'de 13 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık 2°C olacak. Gün içinde kar yağışı bekleniyor, özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları önem taşıyor.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



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