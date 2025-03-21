Kayseri’de okulların tatil olup olmadığı binlerce öğrenci, öğretmen ve veli tarafından merak ediliyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Kayseri’yi de etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kayseri’de dün eğitime bir gün ara verilmişti. 21 Mart okulların tatil durumuyla ilgili Kayseri Valiliği’nden son dakika açıklaması bekleniyor.

KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ 21 MART?

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Kayseri’de de etkili oldu. Olumsuz hava koşulları kar tatili konusunu gündeme getirdi. Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime bir günlük ara verilmişti. Ancak Kayseri Valiliği 21 Mart Cuma günü için tatil kararı duyurusu yapmadı.

KAYSERİ’DE OKUL VAR MI?

Kayseri Valiliği tarafından 21 Mart Cuma günü okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu şehirde resmi makamların açıklamalarıyla okulların tatil olup olmadığı netlik kazanacak.







