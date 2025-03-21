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Malatya'da okullar tatil mi? 21 Mart Son dakika kar tatili açıklaması

Malatya'da okullar tatil mi? 21 Mart Son dakika kar tatili açıklaması

Tuğba Güner
08:1321/03/2025, Cuma
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Malatya
Malatya

Malatya kar tatili araması, Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Malatya ve çevresinde yoğun kar yağışı etkili olacağı tahminleri sonrasında yoğunlaştı. 21 Mart Cuma günü, Malatya’da başlayan yoğun kar yağışı, şehir genelinde etkili olmaya devam ediyor. Hava koşulları, ulaşımda zorluklara yol açarken, sabah saatlerinden itibaren Malatya’da okulların tatil olup, olmayacağına dair haberler araştırılıyor.

Malatya Valiliği kararı ile okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle öğrenciler ve veliler tarafından 21 Mart Cuma günü sürmekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların duyumu araştırılıyor. 21 Mart Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Peki, bu iller arasında Malatya’da yer alıyor mu, okullar tatil mi?

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Malatya'da bugün yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öğrenciler, etkili kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği bekleniyordu. Fakat Malatya Valiliğinden henüz okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. 21 Mart Cuma günü Malatya'da okullar tatil değil.

Malatya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji'nin uyarısının ardından kentte başlayan ve etkisini attırarak devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kavşaklarda yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya-Kayseri ve Sivas kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.



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