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KDV muafiyeti geldi! 2028 yılı sonuna kadar devam edecek: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

KDV muafiyeti geldi! 2028 yılı sonuna kadar devam edecek: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

15:182/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İmalat ve Turizm Yatırımlarında KDV İstisnası
İmalat ve Turizm Yatırımlarında KDV İstisnası

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararına göre imalat sanayi ve turizm sektörlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında uygulanan KDV istisnası da uzatıldı. Peki yüzde 0 stopaj oranının süresi ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gibi Hazine tarafından ihraç edilen yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde 0 stopaj oranının süresini 31 Temmuz 2025’e kadar uzattı. Böylece yatırımcılar, belirtilen tarihe kadar bu araçlardan elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödemeyecek. Ayrıca imalat sanayi ve turizm sektörlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası 2028 yılı sonuna kadar devam edecek.

İndirimli tevkifat oranı uygulaması son zaman sona erecek?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

#KDV muafiyeti
#Resmi Gazete
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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