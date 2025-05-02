KDV muafiyeti geldi! 2028 yılı sonuna kadar devam edecek: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gibi Hazine tarafından ihraç edilen yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde 0 stopaj oranının süresini 31 Temmuz 2025’e kadar uzattı. Böylece yatırımcılar, belirtilen tarihe kadar bu araçlardan elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödemeyecek. Ayrıca imalat sanayi ve turizm sektörlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası 2028 yılı sonuna kadar devam edecek.