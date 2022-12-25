Eyüpspor, Keçiörengücü karşısında eli boş döndü

Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, lider Eyüpspor'u ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan müsabakaının ilk yarısını konuk Eyüpspor, Ryan Babel'in 6. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran ev sahibi Ankara Keçiörengücü, 61. dakikada Erkam Reşmen ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Başkent temsilcisi, 71. dakikada Melih İnan ile öne geçti: 2-1. Kalan sürede başka gol olmadı ve Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Puanını 32'ye çıkaran başkent ekibi, zirve iddiasını güçlendirdi. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan lider Eyüpspor ise 38 puanda kaldı.

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Keçiörengücü- Eyüpspor

Keçiörengücü- Eyüpspor maç özeti

6. dakikada Eze’nin sağ kanattan attığı pasla Babel ceza sahası yayının önünde topla buluştu. Babel yerden vurduğu sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada Babel’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutunda Recep Niyaz, direkten dönen topu kafa vuruşuyla gole çevirdi. VAR sistemindeki kontrolün ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Bardhi’nin ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

61. dakikada Muharrem Cinan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Erkam Reşmen, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada Bardhi’nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas ile topla buluşan Melih İnan Ankara Keçiörengücü’nün maçtaki 2. golünü kaydetti. 2-1



