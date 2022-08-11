Kilis tava nasıl yapılır, nasıl pişirilir, hangi malzemelerle yapılır?

Antakya ve kilis yörelerinde var olan lezzetli yemeklerden Kilis tavayı evde kendileri de yapmak isteyerek Kilis Tava tarifi ile ilgili detaylar Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
KİLİS TAVA TARİFİ
Kilis tava malzemeler
1 kilogram orta yağlı kıyma
3 adet domates
2 adet kuru soğan
4 sivri biber
1 adet kapya biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
KİLİS TAVA YAPILIŞI
Soğan ve biberleri robottan geçirin.
Kıymayı satırdan geçirip iyice ufalanana kadar kıyın ve yoğurma kabına alın.
Üzerine biber, soğan, karabiber ve tuzu ekleyip yoğurun.
Daha sonra kıymalı harcınızı orta büyüklükteki bir tepsiye yarım santim kalınlığında olacak şekilde yayın.
Tepsinin kenarında da dörde bölünmüş soğan ve domatesleri yerleştirin.
Üzerinde de sivri biber veya kapya biber ekleyin.
Ardından kebabınızı 8 parçaya kesin.
Daha sonra havuç dilimi şeklinde 8 parçaya bölün.
Önceden 250 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
Arzuya göre etin altına 2 adet kışın patates, yazın patlıcan soyularak bıçak sırtı kalınlığında dilimleyerek dizebilir,
Üzerine kıyma yayabilirsiniz.