Kilis tava nasıl yapılır, nasıl pişirilir, hangi malzemelerle yapılır? Kilis tava, nam-ı diğer lahm-ı sini kebabı gibi farklı isimlerle de anılan tepsi kebabı özel günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kilis tava yapımı tepside yapılması açısından evde yapılması kolay ve lezzetli bir yemektir. Kilis'e özgü olan Kilis tava tarifi birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, lezzetli bir Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava hangi malzemelerle yapılır? İşte nefis Kilis tava tarifi ve püf noktaları...

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