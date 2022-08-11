Özgün Kilis tava nasıl yapılır, nasıl pişirilir, hangi malzemelerle yapılır?
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Kilis tava nasıl yapılır, nasıl pişirilir, hangi malzemelerle yapılır?

Kilis tava, nam-ı diğer lahm-ı sini kebabı gibi farklı isimlerle de anılan tepsi kebabı özel günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kilis tava yapımı tepside yapılması açısından evde yapılması kolay ve lezzetli bir yemektir. Kilis'e özgü olan Kilis tava tarifi birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, lezzetli bir Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava hangi malzemelerle yapılır? İşte nefis Kilis tava tarifi ve püf noktaları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilis tava tarifi: Kilis tava nasıl yapılır, Kilis tava malzemeleri, Kilis tava püf noktaları
Kilis tava tarifi

Antakya ve kilis yörelerinde var olan lezzetli yemeklerden Kilis tavayı evde kendileri de yapmak isteyerek Kilis Tava tarifi ile ilgili detaylar Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

KİLİS TAVA TARİFİ

Kilis tava malzemeler

1 kilogram orta yağlı kıyma

3 adet domates

2 adet kuru soğan

4 sivri biber

1 adet kapya biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

KİLİS TAVA YAPILIŞI

Soğan ve biberleri robottan geçirin.

Kıymayı satırdan geçirip iyice ufalanana kadar kıyın ve yoğurma kabına alın.

Üzerine biber, soğan, karabiber ve tuzu ekleyip yoğurun.

Daha sonra kıymalı harcınızı orta büyüklükteki bir tepsiye yarım santim kalınlığında olacak şekilde yayın.

Tepsinin kenarında da dörde bölünmüş soğan ve domatesleri yerleştirin.

Üzerinde de sivri biber veya kapya biber ekleyin.

Ardından kebabınızı 8 parçaya kesin.

Daha sonra havuç dilimi şeklinde 8 parçaya bölün.

Önceden 250 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin.

Arzuya göre etin altına 2 adet kışın patates, yazın patlıcan soyularak bıçak sırtı kalınlığında dilimleyerek dizebilir,

Üzerine kıyma yayabilirsiniz.

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