Özgün Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Gaziantep altı ezmeli kebap tarifi, malzemeleri
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Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Gaziantep altı ezmeli kebap tarifi, malzemeleri

Antep usülü hazırlanan Altı Ezmeli Kebap evde de yapabileceğiniz şahane lezzetlerden birisi. Peki, altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Ezmeli kebap nasıl pişirilir? Görüntüsüyle ayrı lezzetiyle ayrı iştahları kabartan altı ezmeli kebap tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

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Altı ezmeli Antep Kebabı Tarifi, Ezmeli Kebap Nasıl Yapılır, Malzemeleri, Harcı, Yapılışı
Altı ezmeli kebap tarifi

Altı ezmeli kebap tarifi nasıldır? Gaziantep yöresi meşhur yemeği altı ezmeli kebap tarifini merak eden ve denemek isteyenler altı ezmeli kebabın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte altı ezmeli kebap tarifi malzeme listesi ve yapılışı...

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

Altı ezmeli kebap kuzu eti ile yapılır. Kuyruk yağı ile birleşen kuzu kıyması ile hazırlanan harca tuz ve maydanoz ilave edilir. İşte nefis altı ezmeli kebap için gerekli olan malzemeler ve ölçüleri...

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 1 kilo kuzu kıyma

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 kilo domates

- 10 adet sivri biber

- 100 g kuyruk yağı

- 1 tutam maydanoz

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ALTI EZMELİ KEBAP HAZIRLANIŞI

Öncelikle az yağlı olan kuzu kıymaya ve çekilmiş kuyruk yağına tuz atılır. Özleşene kadar yoğurulur. Portakal büyüklüğünde parça alınıp şişe geçirilir. Elinizi karbonat atılan suya batırıp eti şişe geçirirseniz et düşmeyecek ve dağılmayacaktır. Mangalda çevrilerek pişirilir.

Mangalda közlenen domateslerin kabukları alınır. Ezilerek karabiber ve tuzla harmanlanır. Sunum tabağına yayılır ve üzerine çok küçük doğranan sıvri biberler serpilir. Pişip şişi çıkarılan etler dizilir. Mangalda közlenen biberlerle ve kıyılan maydanozla süslenerek sunuma alınır.

Afiyet Olsun.

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