"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon beklentisi, bu hafta ekonominin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay bir önceki ayın enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor ve haziran ayı enflasyonunu temmuzun ilk haftasında açıklayacak. Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 artış göstermişti. Memur ve emeklilerin temmuz zammı TÜFE verilerine göre belirlenecek. Ayrıca, Merkez Bankası'nın haziran 2024 enflasyon beklentisi de açıklandı. Peki Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?