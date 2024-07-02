2022 yılının Temmuz ayında kira artışları yüzde 25'le sınırlarılmıştı. Bu düzenleme 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı. Kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönüldü. Peki, kiraya yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz ayı kira zammı hesaplama tablosu...
Kiraya yüzde 25 zam sınırı kalktı
Kira artışında yüzde 25'lik sınır bugün sona erdi. Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.
Temmuz'da kiraya yüzde kaç zam yapılacak?
Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.
Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.
Hazıran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Haziran kira zammı ne kadardı?
Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.
Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.
Bakan Şimşek açıklamıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunmuş; kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirtmişti. Buna göre Şimşek, konuyla ilgili paylaşımında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.