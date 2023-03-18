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Kırıkkale ezan saatleri: Kırıkkale imsak, sahur, sabah ezanı vakitleri 2023

Kırıkkale sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Kırıkkale imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

12:45 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kırıkkale sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Kırıkkale sahur vakti kaçta bitiyor?

Kırıkkale sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Kırıkkale sahur vakti kaçta bitiyor?

Kırıkkale sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Kırıkkale’de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk sahura kalkılacak. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayı boyunca daha sık araştırılmakta. Kırıkkale imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Kırıkkale imsak vakti, Kırıkkale Sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Kırıkkale 2023 imsakiyesi...

Kırıkkale imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

Kırıkkale iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Kırıkkale Ramazan imsakiyesi ve Kırıkkale iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimse akupunktur yaptırabilir mi?

Akupunktur; vücutta belirli noktalara iğne batırmak suretiyle çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. Akupunktur uygulanması hâlinde, vücudun beslenmesi, gıda alması söz konusu olmadığından, akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (Din İşleri Yüksek Kurulu 22.09.2005 Tarihli Karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz. Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazanda oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

Kadınlar hayız ve nifas hâllerinde oruç tutabilirler mi?

Kadınlar hayız ve nifas hâllerinde oruç tutmazlar (Buharî, ”Hayz”, 1; Müslim, ”Hayz”, 14, 15). Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler.

Kırıkkale imsakiye 2023 (İftar vakti, sahur saati, akşam ezanı)



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