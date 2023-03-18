Kırıkkale sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Kırıkkale’de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk sahura kalkılacak. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayı boyunca daha sık araştırılmakta. Kırıkkale imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Kırıkkale imsak vakti, Kırıkkale Sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Kırıkkale 2023 imsakiyesi...