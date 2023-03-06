Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini duyurdu. Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363,

Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189