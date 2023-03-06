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Kırklareli TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi sonuçları açıklanan takvime göre belli oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde başvurular sona erdi. e-Devlet ve banka başvurularının tamamlanması ile birlikte gözler kura tarihine çevrildi. Kırklareli TOKİ kura çekilişi 12 Mart'ta gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekilişi Kırklareli merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pınarhisar’da yapılacak. Kırklareli’de yapılacak TOKİ konutu sayısı 1189 olacak. Peki, Kırklareli TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Kırklareli TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

17:06 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kırklareli TOKİ kura sonuçları

Kırklareli TOKİ kura sonuçları

Kırklareli TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Kırklareli kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Kırklareli TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Kırklareli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini duyurdu. Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363,
Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189
ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

Kırklareli TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kırklareli kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kırklareli TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Kırklareli TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

Kırklareli’de TOKİ konutları nereye yapılacak?

TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

  • Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,
  • Bitlis'te 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
  • Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,
  • Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

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1 saat önce
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