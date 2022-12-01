Zorunlu kış lastiği (kar lastiği) uygulaması ne zaman başlıyor?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması

Kış lastiği takmayanların cezası ne kadar?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastiği seçimi

Kış lastiği nasıl seçilir?

Araç üreticisinin önerdiği kış lastiği markası ve tipi; ölçü, yük sınıfı ve hız sınıfına uygun olmalıdır. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka 'kış lastiği (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ)' işaretinin olması gerekir. Aracın tüm kış lastiği olması gerekir. Çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır.

Zorunlu kış lastiği

Hangi kış lastiği takılmalı?

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

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Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabiliyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

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Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.