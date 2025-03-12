KISMİ AF YASASI SON DAKİKA 12 MART: Kısmi af gelecek mi, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

Mahkumlar ve yakınları, Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemeleri yakından izliyor. Özellikle “kısmi af” konusunda yaşanan gelişmeler büyük ilgiyle takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "Kovid Yasası" olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023'ten önce kesinleşmiş cezası olan mahkumlardan faydalanamayanlara yönelik yeni bir düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Kısmi af tartışmalarını sonlandıran Bakan Tunç, konunun Meclis gündemine taşınacağını açıkladı. Peki, af yasasında son durum ne? İşte, kısmi af ile ilgili yapılan son açıklamalar…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde yeni infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal medyada mahkumlara yönelik af beklentisi, yeni düzenlemeyle birlikte hızla arttı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş cezalar için uygulanan "Kovid Yasası"ndan, bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen kişiler faydalanamamıştı. Adalet Bakanı Tunç, bu konuda bir talep olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin yapılacağının sinyallerini verdi. Peki, infaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af uygulanacak mı? İşte, düzenlemeye dair son gelişmeler…
KISMİ AF ÇIKACAK MI, KİMLERİ KAPSAYACAK?
Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin “Kısmi af” olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederken “ 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş yararlanamadı” ifadelerini kullandı. Bu konuda talepler olduğunu vurgulayan Tunç, “ Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” dedi.
“ÖNEMLİ DÜZENLEMELER OLACAK”
Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hazırlık içerisinde olduklarını aktararak huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacağını aktardı.
Yargı Paketi’nin Meclisin gündeminde olan ceza adalet sistemi ile ilgili ve cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslak çalışmalarını olduğunu belirten Bakan “ Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var.” dedi.