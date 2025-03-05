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Kocaeli oruç kaçta açılacak, imsak kaçta başlıyor? 5 Mart Kocaeli iftar ve namaz vakitleri

Kocaeli oruç kaçta açılacak, imsak kaçta başlıyor? 5 Mart Kocaeli iftar ve namaz vakitleri

14:195/03/2025, الأربعاء
G: 5/03/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Kocaeli
Kocaeli

Ramazan ayında oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, 2025 imsakiye için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Kocaeli'de yaşayan kişiler huzur ve bereket ayında sahur ve iftar saatlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya devam ediyor. Arama motorlarına, "2025 Kocaeli imsakiye" yazan kişiler, hazırlıklarını buna göre gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının dördüncü gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 5 Mart tarihli Kocaeli iftar saatleri belli oldu.

KOCAELİ İFTAR VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 06:04 07:28 13:18 16:25 18:58 20:16

2 02.03.2025 06:02 07:26 13:17 16:25 18:59 20:18

3 03.03.2025 06:01 07:24 13:17 16:26 19:00 20:19

4 04.03.2025 05:59 07:23 13:17 16:27 19:01 20:20

5 05.03.2025 05:57 07:21 13:17 16:28 19:02 20:21

6 06.03.2025 05:56 07:20 13:17 16:28 19:03 20:22

7 07.03.2025 05:54 07:18 13:16 16:29 19:05 20:23

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı



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