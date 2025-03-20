Ramazan ayında oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, 2025 imsakiye için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Kocaeli'de yaşayan kişiler huzur ve bereket ayında sahur ve iftar saatlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya devam ediyor. Arama motorlarına, "2025 Kocaeli imsakiye" yazan kişiler, hazırlıklarını buna göre gerçekleştiriyor. Kocaeli'nde bu akşam iftar saat kaçta? İşte 20 Mart 2025 Kocaeli akşam ezanı saati...
Ramazan ayının dördüncü gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 20 Mart tarihli Kocaeli iftar saatleri belli oldu.
KOCAELİ İFTAR VE SAHUR SAATİ KAÇTA?
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
20 Mart 2025 Perşembe 20 Ramazan 1446 05:32 06:57 13:13 16:37 19:19 20:38
21 Mart 2025 Cuma 21 Ramazan 1446 05:30 06:55 13:13 16:37 19:20 20:39
22 Mart 2025 Cumartesi 22 Ramazan 1446 05:28 06:54 13:12 16:38 19:21 20:41
23 Mart 2025 Pazar 23 Ramazan 1446 05:27 06:52 13:12 16:38 19:22 20:42
24 Mart 2025 Pazartesi 24 Ramazan 1446 05:25 06:50 13:12 16:39 19:23 20:43
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