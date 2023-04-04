Yaklaşık 10 yıl önce yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi, Pazartesi sabahı itibarıyla hasta kabulüne başladı. Ancak, resmi açılışının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılması bekleniyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde poliklinikler hasta kabulüne başladı mı?

İzmit Cephanelik mevkisinde 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan hastanede acil servis birimleri ile bazı poliklinikler bugün itibariyle hastalara kapılarını açtı. Kocaeli tarihindeki en büyük sağlık yatırımı olan hastanenin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Kocaeli Şehir Hastanesinde hangi bölümler var?

Hasta kabulüne başlayan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan hastanede adeta yok diye şey yok. İzmit Cephanelik bölgesinde yapılan Şehir Hastanesi toplamda 388 bin metrekare kapalı alana sahip. Bin 218 hasta yatağı, 218 poliklinik odası, 1 helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 188 yoğun bakım, 63 ameliyathane, 26 doğum odası bulunuyor. Kocaeli Şehir Hastanesinde Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Hastanenin 4 yoğun bakım, 8 servis yataklı ve ameliyathanesi olan bir yanık merkezi var.

Hastaneye gelenlerden Özkan Bozali, bütün hastanelerin bir arada bulunmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, sadece Kocaeli'nin değil ülkenin önemli bir yatırım kazandığını söyledi. Birgül Göç de hastanenin güzel ve temiz olduğuna değinerek, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.



