Kocaeli Şehir Hastanesi
Yaklaşık 10 yıl önce yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi, geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi resmi açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kaç poliklinik var?
Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.
218 poliklinik ile hizmet verilecek
Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı. 218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek. Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.
Kocaeli Şehir Hastanesinde hangi bölümler var?
Hasta kabulüne başlayan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan hastanede adeta yok diye şey yok. İzmit Cephanelik bölgesinde yapılan Şehir Hastanesi toplamda 388 bin metrekare kapalı alana sahip. Bin 218 hasta yatağı, 218 poliklinik odası, 1 helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 188 yoğun bakım, 63 ameliyathane, 26 doğum odası bulunuyor. Kocaeli Şehir Hastanesinde Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Hastanenin 4 yoğun bakım, 8 servis yataklı ve ameliyathanesi olan bir yanık merkezi var.
Hastaneye gelenlerden Özkan Bozali, bütün hastanelerin bir arada bulunmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, sadece Kocaeli'nin değil ülkenin önemli bir yatırım kazandığını söyledi. Birgül Göç de hastanenin güzel ve temiz olduğuna değinerek, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.