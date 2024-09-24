KOMEK kurs kayıtları için süreç başladı. Konya KOMEK ücretsiz kurslarından faydalanmak isteyenler online olarak başvuru yapabilecekler. Kayıtlar 24 Eylül itibariyle başladı. Hem yüz yüze hem de online eğitim seçeneklerinden tercih edilebiliyor. Peki, KOMEK kayıt nasıl yapılır?

KOMEK BAŞVURU KAYIT EKRANI 2024!

KOMEK’te Kayıt Zamanı! Ücretsiz kurs fırsatlarıyla dolu 2024 Güz Dönemi başvuruları başlıyor! Başvurular http://komek.org.tr adresinden yapılacak. Ayrıntılı bilgiye ise 444 55 42 (dahili 4091 - 4092) numaradan ulaşabilirsiniz.

24 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında, hem yüz yüze hem de online eğitim seçenekleriyle dilediğiniz alanda kendinizi geliştirin.

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıt başvuruları, yüz yüze eğitim için https://pars.komek.org.tr/, uzaktan eğitim için ise https://kuzem.org/ adresi üzerinden yapılacak.

KOMEK BRANŞLARI VE KURSLARI

KOMEK'te yüzmeden spora, meslek edindirmeden uzaktan eğitime kadar 1000'den fazla farklı branşta eğtiim bulunuyor.

Kadın, çocuk ve engellilere öncelik veren KOMEK, bahar döneminde; ilustrator eğitimi, dekoratif tablo yapımı (epoksi ile yapım), drapaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, gümüş kazaz örücülüğü, java ile programlama, keman eğitimi, seramik biçimlendirme, Rusça, python eğitimi, Peygamberler tarihi, pizza yapımı, piyano eğitimi, işitme engelliler için tel kırma, ilmihal gibi farklı branşlarda birçok eğitimi kursiyerlerle buluşturmuştu.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda bahar dönemi eğitimlerine 16 yaş üstü tüm yetişkinler katılım sağlayabilmişti.

Ayrıca yoğun talep üzerine 14-17 yaş aralığındaki öğrencilere özel Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis, Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri de açılmıştı.

Bu dönemde de eğitimlerden 16 yaş üstü kişilerin yararlanması bekleniyor.







