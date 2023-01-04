Konut kredisi 0,69'a mı düştü?

Yeni Evim Konut Finansman Programı Kampanyası'nın detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kampanya kapsamında kredi için Türkiye 3 bölge olarak ele alındı ve buna göre kredi tutarları belirlendi. Kredi olarak 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki iller için en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL verilecek. İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

0,69 Konut kredi

0,69 Konut kredisi çekme şartları neler?

Kredi taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını aşamayacak. Kredi kampanyası sadece sıfır konutlara yönelik olacak. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Konut alacak kişinin anne ve babasının da konutunun olmaması gerekiyor.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Orta gelirliye konut projesi kapsamında

0,69 faizle kredi sağlanacak. 0,69 orta gelir konut kredileri kamu bankaları tarafından sağlanacak.

Orta gelir grubu konut projesi başvuruları ne zaman?

Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmelerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini açıklayan Kurum, "Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Projeye dahil olan firmalar belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse 50'den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki hisseleri dikkate almıyoruz." diye konuştu.

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Gayrimenkul sektöründeki fiyat artışları takip edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şöyle devam etti; "İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceğiz, ilk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yıl buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunacağız.

Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek. Gayrimenkul sektöründeki fiyat artışları takip edilecek. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacak."

0,69 faizle konut kredisi ödeme tablosu

0,69 faiz ve 180 ay vade ile örnek ödeme tablosu

Açıklanan 0,69 oranla 180 ay vadeli 100 bin liralık kredi için toplam geri ödenecek tutar 971 liralık taksitle 174.780 TL olacak. Aynı şartlarda 500 bin liralık kredi için 4.859 liralık aylık taksite karşılık toplamda 874.620 TL ödeme yapılacak. 1 milyon lira için aylık taksit ödemesi 9.718 lira olurken, toplam tutarın ise 1.749.240 lira olacağı hesaplandı.

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0,69 Konut kredisi hesaplama tablosu