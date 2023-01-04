Özgün Orta gelirliye konut projesinin olacağı iller hangileri?
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Orta gelirliye konut projesinin olacağı iller hangileri?

Orta gelir grubu konut projesi kampanyası için nefesler tutuldu. Hükümet, dar gelirliler için başlattığı sosyal konut projesinin ardından, orta gelir grubu vatandaşlar için de adım atıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyasının ayrıntıları bugün saat 10'da açıklanacak. Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak" dedi. Peki Orta Gelirliye Sosyal Konut projesinde taksitler kaç yıl olacak? Orta gelir grubu konut projesinden kimler yararlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta gelir grubu konutları nerede hangi illerde? Orta Gelirliye Sosyal Konut projesinde taksitler kaç yıl olacak? Orta gelir grubu konut projesinden kimler yararlanacak?
Orta gelir grubu konutları nerede?

Orta gelirli vatandaşlara yönelik yürütülecek olan konut kampanyasında yeni yılın gelişiyle birlikte detaylar da netleşiyor. Konut kredilerine yönelik düzenlemenin yapılacağı projenin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Orta gelir grubu konutları
Orta gelir grubu konutları

Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10'da açıklayacak.

Orta gelir grubu konut kredi faizleri
Orta gelir grubu konut kredi faizleri

Orta gelir grubu konut faizleri kaç olacak?

Edinilen bilgiye göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek. Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.

Nurettin Nebati
Nurettin Nebati

Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi.

Orta gelir grubu konut projesi taksit sayısı
Orta gelir grubu konut projesi taksit sayısı

Orta gelir grubu konutları kaç taksit olacak?

Orta Gelirliye Sosyal Konut projesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.

Orta gelir konutlarına kimler başvuracak?
Orta gelir konutlarına kimler başvuracak?

Orta gelir grubu konutlarından kimler yararlanacak?

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor.

Kefalet sistemi nedir?

Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin, bireysel ayağının başlaması da gündemde.

Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin kredi garanti fonu ile devreye girmesi bekleniyor. Kefalet güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alır. Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. Başka bir deyişle, alacaklı ile kefil arasında kurulan kefalet sözleşmesine borçlu, yabancıdır: borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklı bir sözleşmedir.

Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?
ÖZGÜN
Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?
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