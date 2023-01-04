Orta gelirliye konut projesinin olacağı iller hangileri?

Orta gelirli vatandaşlara yönelik yürütülecek olan konut kampanyasında yeni yılın gelişiyle birlikte detaylar da netleşiyor. Konut kredilerine yönelik düzenlemenin yapılacağı projenin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Orta gelir grubu konutları

Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10'da açıklayacak.

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Orta gelir grubu konut kredi faizleri

Orta gelir grubu konut faizleri kaç olacak?

Edinilen bilgiye göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek. Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.

Nurettin Nebati

Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi.

Orta gelir grubu konut projesi taksit sayısı

Orta gelir grubu konutları kaç taksit olacak?

Orta Gelirliye Sosyal Konut projesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.

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Orta gelir konutlarına kimler başvuracak?

Orta gelir grubu konutlarından kimler yararlanacak?

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor.

Kefalet sistemi nedir?

Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin, bireysel ayağının başlaması da gündemde.

Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin kredi garanti fonu ile devreye girmesi bekleniyor. Kefalet güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alır. Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. Başka bir deyişle, alacaklı ile kefil arasında kurulan kefalet sözleşmesine borçlu, yabancıdır: borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklı bir sözleşmedir.

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