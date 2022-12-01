CANLI: Konya TOKİ kura sonuçları listesi Konya TOKİ kura çekimi canlı yayın vatandaşların takibinde. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim ilk iş yerim projesi kapsamında 2-7 Aralık tarihleri arasında 2022 TOKİ Konya 7 bin 655 konut konut kura sonuçları belli oluyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte 2+1 ve 3+1 Bolu TOKİ kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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