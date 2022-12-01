CANLI: Konya TOKİ kura sonuçları listesi

TOKİ’nin Konya Merkez, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapacağı konut kurasına katılmaya hak kazananların isimleri belli oluyor. İşte Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Ankara kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
E-DEVLET TOKİ KONYA KURA SONUCU ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?
Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.