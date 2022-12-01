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CANLI: Konya TOKİ kura sonuçları listesi

Konya TOKİ kura çekimi canlı yayın vatandaşların takibinde. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim ilk iş yerim projesi kapsamında 2-7 Aralık tarihleri arasında 2022 TOKİ Konya 7 bin 655 konut konut kura sonuçları belli oluyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte 2+1 ve 3+1 Bolu TOKİ kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle | 2 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi
Konya TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 asil ve yedek isim listesi

TOKİ’nin Konya Merkez, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapacağı konut kurasına katılmaya hak kazananların isimleri belli oluyor. İşte Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Ankara kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KONYA KURA SONUCU ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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