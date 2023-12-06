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TÜMOSAN Konyaspor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeniçarşıspor’u konuk etti. Ev sahibi Konyaspor maçtan 3-0’lık skorla galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı. Goller dakika 14’ Emrehan Gedikli, 34’ Yunus Mallı ve 74’ Bruno Paz’dan geldi. Konyaspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maç özeti ve maç golleri haberimizde.

16:49 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:49 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeniçarşıspor’u 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeniçarşıspor’u 3-0 mağlup etti.
TÜMOSAN Konyaspor,
4. turda evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor’u ağırladı. Konyaspor maçtan 3-0 galip ayrıldı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.
- Beyoğlu Yeniçarşıspor maç özeti ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KONYASPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Konyaspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maç golleri için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI



#Konyaspor
#Beyoğlu Yeniçarşıspor
#Ziraat Türkiye Kupası
39 dakika önce
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