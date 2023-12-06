Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeniçarşıspor’u 3-0 mağlup etti.
TÜMOSAN Konyaspor,
4. turda evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor’u ağırladı. Konyaspor maçtan 3-0 galip ayrıldı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.
- Beyoğlu Yeniçarşıspor maç özeti ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KONYASPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
KONYASPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI
#Konyaspor
#Beyoğlu Yeniçarşıspor
#Ziraat Türkiye Kupası
39 dakika önce