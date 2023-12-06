Trendyol Süper Lig 14. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 28’ Sergio Cordova, 32’ Alexandru Cicaldau, 39’ Joao Novais ve 52’ Robert Muric’den geldi. Konyaspor bu sonuçla puanını 14’e yükselterek 15. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 11 puanla 18. sırada yer aldı. Alanyaspor Konyaspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.