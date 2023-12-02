ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇ SONUCU
ALAYANSPOR - KONYASPOR MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
28. dakikada kornerde ceza yayı gerisine açılan topu Novais ortaladı. Lima’nın kafayla çevirdiği topu Cordova penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu kaleci sektirdi. Topu kontrol eden Cicaldau, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1
36. dakikada ceza sahası içinde Cordova, Oğulcan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. Penaltıda topun başına geçen Novais, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1