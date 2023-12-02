TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Dakika 64' Sokol Çikalleshi ve 77' Guilherme’nin attığı gollerle Konyaspor rakibini 2-0 mağlup etti. Ligde 3. galibiyetini alan Konyaspor bu sonuçla 13 puana ulaştı ve 15. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise ligde 5. mağlubiyetini alarak 18 puanla 8. sırada yer aldı. Konyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.