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Trendyol Süper Lig: Alanyaspor - Konyaspor düellosunda kazanan çıkmadı: 2-2 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 28’ Sergio Cordova, 32’ Alexandru Cicaldau, 39’ Joao Novais ve 52’ Robert Muric’den geldi. Konyaspor bu sonuçla puanını 14’e yükselterek 15. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 11 puanla 18. sırada yer aldı. Alanyaspor Konyaspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

15:26 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 14. haftası Alanyaspor - Konyaspor maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Alanyaspor,
14. haftasında evinde Konyaspor’u ağırladı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Alanyaspor’un golleri Cordova ve Novais, Konyaspor’un golleri Cicaldau ve Robert Muric’den geldi. Alanyaspor - Konyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Konyaspor maç özetini izlemek için

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇ SONUCU

ALAYANSPOR - KONYASPOR MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

28. dakikada kornerde ceza yayı gerisine açılan topu Novais ortaladı. Lima’nın kafayla çevirdiği topu Cordova penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu kaleci sektirdi. Topu kontrol eden Cicaldau, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada ceza sahası içinde Cordova, Oğulcan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

39. Penaltıda topun başına geçen Novais, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Alanyaspor
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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Trendyol Süper Lig: Alanyaspor - Konyaspor düellosunda kazanan çıkmadı: 2-2 | ÖZET