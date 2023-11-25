Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mauro Icardi, 47 ile 59. dakikalarda Mertens ve 70. dakikada Zaha kaydetti.





Alınan bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig 'de puanını 34'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.













Galatasaray-Alanyaspor maçının özeti

4. dakikada sol taraftan Zaha’nın içeri çevirdiği topa Icardi’nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul, oyun alanına çeldi.

8. dakikada Ndombele’nin pasında ceza sahası içinde topa sahip olan Icardi’nin kaleciyi geçip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Mertens’in içeri çevirdiği topa kale önünde Icardi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

45+1. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens’in ceza sahası çizgisine açılarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

İlk yarı bu skorla sona erdi.

50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.

70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Mertens karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynadı;





Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray’da milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı son yapılan antrenmanda hafif ağrı hissettiği için Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Yoğun maç temposunda dinlenmek isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile milli maçlar sonrasında tek antrenmana çıkan Faslı futbolcu Hakim Ziyech yedeklerde yer aldı.





Tanguy Ndombele ikinci kez 11’de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında Fransız futbolcu Tanguy Ndombele’ye 11’de görev verdi. Bu sezon son olarak Antalyaspor deplasmanında 11’de görev alan Ndombele, 4’ü Süper Lig, 2’si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 karşılaşma sonra 11’de başladı. 26 yaşındaki böylece bu sezon ikinci kez 11’de şans buldu.





Barış Alper Yılmaz 6 maç sonra 11’de başladı

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı bu sezon son olarak Antalyaspor’a konuk oldukları karşılaşmada 11’de görevlendirmişti. Alanyaspor maçına 11’de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 4’ü lig, 2’si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maç sonra 11’de sahaya çıktı.





Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldurdu

Milli aranın ardından ilk maçını iç sahada oynayan Galatasaray’da taraftarlar, Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakmadı. İstanbul’daki soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.



















