Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşmadan Galatasaray Wilfried Zaha’nın attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Kasımpaşa’nın tek golü dakika 54’de Kenneth Omeruo’dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 31’e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 3. yenilgisini alarak 18 puanla 5. sırada yer aldı. Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.