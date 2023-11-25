Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.
13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde
’yı ağırladı. Maç Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Sokol Çikalleshi ve Guilherme’den geldi.
- Kasımpaşa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Konyaspor
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