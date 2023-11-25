|
Özgün

TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti | ÖZET

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Dakika 64' Sokol Çikalleshi ve 77' Guilherme’nin attığı gollerle Konyaspor rakibini 2-0 mağlup etti. Ligde 3. galibiyetini alan Konyaspor bu sonuçla 13 puana ulaştı ve 15. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise ligde 5. mağlubiyetini alarak 18 puanla 8. sırada yer aldı. Konyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

17:54 - 25/11/2023 السبت
Yeni Şafak
Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.

13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde
’yı ağırladı. Maç Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Sokol Çikalleshi ve Guilherme’den geldi.
- Kasımpaşa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Konyaspor - Kasımpaşa maç özetini izlemek için

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Konyaspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti | ÖZET