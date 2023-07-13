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Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig’de takımların yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak Konyaspor, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor ile karşılaşacak. Peki Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

10:25 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman?

Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman?

Konyaspor sezonun ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor - Samsunspor maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Konyaspor YouTube kanalından yayınlanacak.



#Konyaspor
#Samsunspor
#Yüksel Yıldırım
#Spor Toto Süper Lig
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