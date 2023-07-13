Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman?
Konyaspor sezonun ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Konyaspor - Samsunspor maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Konyaspor YouTube kanalından yayınlanacak.
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2 saat önce