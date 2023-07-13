Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor Portekiz’in Porto takımında forma giyen Nanu ile anlaştı. Tam adıyla João Mário Pereira da Silva, bu sezon ilk 11'de 1 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Samsunspor’un bu hafta sonuna kadar en az iki futbolcuyla daha sözleşme imzalamaları bekleniyor. Peki Nanu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.