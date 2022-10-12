ÖZET | Kopenhag - Manchester City: 0-0

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Manchester City, Kopenhag'a konuk oldu. Manchester City'de Sergio Gomez, 30'uncu dakikada kırmızı kart görerek oyundışında kalırken mücadeleye ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan 90 dakika forma giydi.

Kopenhag - Manchester City

Kopenhag - Manchester City maçı özeti

Karşılaşmaya baskılı başlayan Manchester City, Rodri'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde Mahrez'in elle müdahalesi tespit edildi ve konuk ekibin golü geçersiz sayıldı.

İptal edilen golün ardından Manchester City baskısı sürerken 23. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Akanji ile birlikte hava topuna yükselen Boilesen, topa elle müdahale etti ve yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı verildi.

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Kopenhag-Manchester City maçı

Manchester City'de topun başına Riyad Mahrez geçerken Cezayirli oyuncu, fırsatı değerlendiremedi ve penaltı atışından yararlanamadı.

İlk yarının son 15 dakikalık bölümüne 0-0'lık eşitlikle girilirken Manchester City'de Sergio Gomez, Haraldsson'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Gomez'in gördüğü kırmızı kartın ardından Manchester City'de Riyad Mahrez yerini Ruben Dias'a bırakırken ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle noktaladı.

Manchester City-Kopenhag puan durumu kaç?

Bu sonucun ardından Manchester City, grupta ilk kez puan kaybederken puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gruptaki ikinci beraberliğini alan Kopenhag ise 2 puana ulaştı. Grupta oynanan ilk maç, Manchester City'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kopenhag, deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Manchester City ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maç sonuçları

Maccabi Haifa ile Juventus arasındaki maç ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Borussia Dortmund ise konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika görev aldı. Milan ile Chelsea arasındaki maçın 18'inci dakikasında ise ev sahibi ekipten Fikayo Tomori kırmızı kart gördü. Chelsea, 10 kişi kalan Milan'ı 2-0 mağlup etti. Günün maçları ve alınan skorlar şöyle: Kopenhag - Manchester City: 0-0 Maccabi Haifa - Juventus: 2-0 Dinamo Zagreb - Salzburg: 1-1 Milan - Chelsea: 0-2 Celtic - Leipzig: 0-2 Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 1-1 Borussia Dortmund - Sevilla: 1-1 Paris Saint-Germain - Benfica: 1-1.

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