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Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı?

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023'e girmemizle birlikte yüzde 123 oranında zamlandığı iddia edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı. Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti. Peki köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? İşte 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KÖPRÜ OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Köprü ve otoyol ücret tarifesi 2023

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi. Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri

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