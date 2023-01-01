Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023'e girmemizle birlikte yüzde 123 oranında zamlandığı iddia edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı. Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti. Peki köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? İşte 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri

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