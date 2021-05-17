Koronavirüs 17 günlük kapanma sonrası AVMlerin önünde uzun kuyruklar oluştu
TÜRKİYE

17 günlük kapanma sonrası AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu

İstanbul’da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte AVM’ler de bugün itibarıyla kapılarını açtı. Ümraniye’de bir AVM önünde normal günleri aratmayan uzun kuyruklar oluştu. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
17 günlük kapanma sonrası AVMlerin önünde uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da bir AVM'nin önü

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren 17 günlük tam kapanma kısıtlamaları bugün itibarıyla sona erdi. Birçok işletme gibi AVM’ler de bugün itibarıyla açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi AVM’ler önünde normal günleri aratmayan uzun kuyruklara neden oldu. AVM girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması, maske kuralı gibi denetimler yapılırken oluşan kuyrukta zaman zaman kuralların ihmal edildiği de görüldü. Öte yandan oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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