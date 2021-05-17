Koronavirüsün yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi: Sürecin son gününde yüzde 72 azaldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan'da hayata geçirilen ve saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, vakalar yüzde 72 azalırken, ağır hasta ve vefat sayılarında büyük düşüş kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona eren "tam kapanmada", Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlandı.

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Bu süreçteki kısıtlamalara uyum sağlanmasıyla günlük vaka ve hasta sayıları hızla düştü. Bu da ağır hasta sayısı ve vefatların azalışını beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

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Nisan boyunca 30 bin seviyesinde seyreden ve tam kapanma öncesinde 60 binlere kadar çıkan günlük vaka sayısı 8 Mayıs'ta 20 binlerin de altına düşerek 18 bin 52 oldu.

Tam kapanmanın son gününe denk gelen 16 Mayıs'ta vaka sayıları, 29 Nisan'a göre yüzde 72 azalarak 10 bin 512'ye düştü.

Günlük hasta sayısı da 2 bin 715'ten 920'ye geriledi.

FOTOĞRAF 11 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar süren tam kapanma bitti, dönüş yolculukları da başladı. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca sürmesini beklediklerini belirtti. “BİLETLERİMİZ SATILDI, ARABALARIMIZ DOLU” <br>< br> 40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamının satıldığını söyledi. Tekin, “Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbul’a dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80’lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu” diye konuştu. MEMLEKETLERİNE GİDENLER DÖNÜYOR 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na eşi ve oğlunu karşılamaya gelen Gökhan Soysal, “Dönüş başladı maalesef. Kapanma bitiyor. Eşim sağlıkçı 15 gün önce gitmişti, döndüler şimdi malum yarın iş başı” dedi. Muş'tan gelen Ali Fırat ise, “Kapanmadan önce gitmiştik, yarın mesai başlıyor. Tatil hep evde geçti. Ailemizle evde oturduk, geldik. Ayın 27’sinde gitmiştik. Karardan hemen sonra gittim. Bahane oldu bize de” diye konuştu. Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma bitti, dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi. Otobüs şirketlerinden yetkililer, “Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu” diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini söyledi.

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Testlerin pozitiflik oranı

Öte yandan, tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından virüsün bulaşmasının büyük oranda önlenmesiyle Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranında büyük düşüş yaşandı.

29 Nisan'da yüzde 13,55 olan testlerin pozitiflik oranı 8 Mayıs'ta yüzde 7,89 olarak kayıtlara geçti.

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Bu oranın 16 Mayıs'ta yüzde 5,20'ye inmesiyle şubattan sonraki en düşük pozitiflik değerine ulaşıldı.

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Ağır hasta ve vefat sayıları düştü

Bu süreçte günlük vaka ve hasta sayılarının hızla azalması, vefat ve ağır hasta sayılarının da gerilemesini sağladı.

Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da 3 bin 581 olan toplam ağır hasta sayısı 16 Mayıs itibarıyla 2 bin 468'e düştü.

Günlük hayatını kaybedenlerin sayısı da 339'dan 223'e geriledi.

Öte yandan uzmanlar, tam kapanma sürecinin son 4-5 gününün olumlu etkilerinin görülmeye devam edeceğini, vaka ve hasta sayılarda düşüşün sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

Tam kapanma sürecinde 3,5 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye'de genelinde 29 Nisan itibarıyla 13 milyon 578 bin 351'i birinci doz, 8 milyon 742 bin 740'ı ikinci doz olmak üzere toplam 22 milyon 321 bin 91 Kovid-19 aşısı yapıldı.

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Tam kapanma sürecinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya hızla devam edildi.

Tam kapanmanın son günü olan 16 Mayıs saat 23.56 itibarıyla 14 milyon 961 bin 650'si birinci doz, 10 milyon 838 bin 628'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı sayısı 25 milyon 800 bin 278'e ulaştı.

Böylece, tam kapanma sürecinde yaklaşık 3,5 milyon doz aşılama yapıldı.