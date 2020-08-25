Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı'nın koronavirüs isyanı: Cezalar işe yaramıyor, Allah ıslah etsin

Başhekim Sezikli ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenledikleri basın toplantısı ile Kovid-19 ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kentte vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane binasını ikiye böldüklerini belirten Sezikli, bir tarafta Kovid-19 hastalarına, diğer tarafta da salgın dışı hastalara tedavi vererek, iki grubun birbirine temasını engellediklerini anlattı.

"Bundan sonrası halkımızın kurallara ne kadar uyacağına bağlı"

Sağlık çalışanlarının salgına karşı yoğun mücadele verdiğini vurgulayan Sezikli, şöyle devam etti: "Halkımızın salgınla mücadelede belli bir konsantrasyonda gitmesi çok önemli. Tabii ki bıkkınlık, yılgınlık var. Bu bıkkınlık en başta sağlık personelinde var, bunun bilinmesini istiyoruz. Ancak ne olursa olsun bu süreç geçinceye kadar aynı konsantrasyonla çalışacağız. Vatandaşlarımızın da gerekli olmadıkça hastaneye gelişi ertelemesi bizim için çok önemli. Süreç belirsiz, ne zaman biteceği belli değil. Bundan sonrası halkımızın kurallara ne kadar uyacağına bağlı. Rehavet içinde devam edersek bunun sonu görünmüyor. Aşı bulununcaya kadar hemen hemen hepimiz bunu geçireceğiz demektir."

Prof. Dr. Mesut Sezikli

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Sağlık çalışanları virüse hastane dışında yakalandı

Çorum'da son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Sezikli, "Bunların tümü virüsü hastane dışından kaptı. Pozitif personelimizi tek tek arıyorum ve ne olduğunu soruyorum. Düğün, toplantı, memleket ziyareti gibi sonuçlar çıkıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım, çünkü biz son noktayız." diye konuştu.

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Hastaneye günde 600 civarında Kovid-19 şüphesi ile başvuru yapıldığını aktaran Sezikli, gerek görülmesi halinde hastalık şüphesi taşıyan kişilere PCR testi yaptıklarını, salgının başladığı mart ayında 412 olan test sayısının ağustosta 12 binlere yükseldiğini kaydetti. Sezikli, Çorum'un en hızlı test sonucu veren illerden olduğunu sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 10 Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi gelirken, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana kentte yapılan denetimlerde, 9 binden fazla kişiye yaklaşık 11 milyon TL ceza kesildi. Hafta sonu olması ve sıcaklık nedeniyle kent genelinde bir hareketlilik gözlenmezken, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. Çarşı merkezine alışveriş için gelen Behzat Aktaş, yanlış maske kullanımına dikkat çekerek, Bazı arkadaşlar koluna saat takacağına maske takıyorlar. Bunun yerine yüzlerine taksalar hiç olmazsa ben de kurtulurum, karşıdaki insan da kurtulur, onun akrabası da kurtulur. Diyarbakır ilk 5 il arasında ama patlama yapmak üzere. Bizim önlemimiz, bizim elimizdedir. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok dedi. Sur ilçesinin tarihi yerlerini görmeye gelen Hasan Gürkan ise insanların çoğunun artık maskeyi aksesuar olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti: Kollarına takıyorlar, başka şekilde kullanıyorlar. Bu da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor. Vatandaşlar doğru ve düzenli bir şekilde maske takarlarsa salgının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ben dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmıyorum. Hangi ortamda olursam olayım maskem sürekli ağzımda geziyorum. Yanımda kolonya bulunduruyorum genellikle. Kendimi o şekilde dezenfekte ediyorum. Diyarbakır halkı da bu şekilde duyarlı olursa, bu salgının üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Vatandaş da buna dikkat ederse hep beraber el birliğiyle bu salgının üstesinden gelebiliriz. Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra vatandaşların gevşemesi, vaka sayılarında artışa neden oluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı beş ilden biri olan Diyarbakır'dan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tıklım tıklım dolu sokaklarda halk ne maske takıyor, ne sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Uzmanlar, ikinci dalga endişesi konusunda vatandaşı uyarıyor. BiP'te paylaş

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İl Sağlık Müdürü Sobacı'dan "Allah ıslah etsin" tepkisi

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ise son 15 gündür kentteki denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığını gözlemlediğini vurguladı. Salgınla mücadelede bazı insanların "vurdumduymaz" davrandığını ifade eden Sobacı, şu görüşlerini paylaştı: "Bu da toplumumuza mal oluyor. Caddeye çıktığımda bakıyorum, maske bazı insanların ya çenesinin altında, ya kolunda. Sosyal mesafeye özellikle düğünlerde maalesef hiç dikkat edilmiyor. Bundan sonra düğünlerde gerekli işlemler yapılacak. Herkesin başına bir bekçi dikemeyiz. Böyle düşüncesiz insanlarla nereye varabiliriz. Herkes maskesini taksaydı, sosyal mesafeye dikkat etseydi bu hale gelir miydi? En büyük sebebi bu. Caydırıcı cezalar da veriyoruz ama ceza çözmüyor. Yine bildiğini okuyor. Allah ıslah etsin."