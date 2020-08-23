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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1217
TÜRKİYE

23 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1217

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1217 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

İyileşen sayısı 237 bini geçti

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

"Sonunda yenilen virüs olacak"

  • Bakan Koca, verileri açıkladığı tweetinde, "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

22 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1309 yeni vaka
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1309 yeni vaka

21 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1203 yeni vaka
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1203 yeni vaka

20 Ağustos koronavirüs verileri.

19 Ağustos koronavirüs verileri.

18 Ağustos koronavirüs verileri.
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Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
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