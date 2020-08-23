Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1217

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

İyileşen sayısı 237 bini geçti

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

"Sonunda yenilen virüs olacak"

Bakan Koca, verileri açıkladığı tweetinde, "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerine yer verdi.

Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam https://t.co/CzcaqNOSMHömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cDt13mWMMQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

22 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1309 yeni vaka

21 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 22 kişi öldü, 1203 yeni vaka

20 Ağustos koronavirüs verileri.

19 Ağustos koronavirüs verileri.