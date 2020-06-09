Gelin almaya gidenlere polisten uyarı: Hele dadaş evde kal!

Palandöken ilçesinde yaşayan Ayhan Tekgöz, aynı mahallede oturduğu Zeliha Çelik ile dünyaevine girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan salonlar nedeniyle düğün yapamayan çift, sadece gelin çıkarma merasimi yapabildi. Polisin gözetiminde yapılan gelin çıkarmada, damat evi davetlilere şeker ve çikolata gibi maske dağıtıp, ellerine dezenfektan döktü. Davetlilere sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan polis, damat Ayhan Tekgöz'e çiçek hediye edip, mutluluklar diledi.

FOTOĞRAF 9 Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti. Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz dedi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir kişi, Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik dedi. Koronavirüse aldırmadan müzik eşliğinde halay çektiler Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti. BiP'te paylaş

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Polislerden 'evde kal' çağrısı

Erzurum'un İbrahim Erkal ile hayat bulan anonim eserlerinden 'Hele dadaş hoş musan' türküsüne uyarlama yapan emniyet müdürlüğü, pandemi sürecinde vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunduğu, 'Hele dadaş evde gal' şarkını megafonla çalıp, davetlileri coşturdu.

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Herkesin eline dezenfektan sıkıldı

Bu mutlu gününde yanında olan polislere teşekkür eden Ayhan Tekgöz, "Salgın nedeniyle düğün yapamadık. Biz de gelin çıkarma merasimi yaptık. Kalabalık olduğu için polis ekipleri gelip zaman zaman sosyal mesafeyi ihmal eden davetlileri uyardı. Bizler de onların isteği üzerine aldığımız maskeleri dağıtıp herkesin eline dezenfektan döktük. Kendileri de bana bir çiçek hadiye etti.