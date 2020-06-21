Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İranda son 24 saatte Kovid-19dan 116 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 116 kişi hayatını kaybetti

Ülkede toplam can kaybı 9 bin 623'e yükseldi, vaka sayısı 204 bin 952 oldu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 116 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 368 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 116 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 116 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116 artarak 9 bin 623'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 116 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 368 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 623'e, vaka sayısının da 204 bin 952'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 887'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 163 bin 591 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 395 bin 675 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Abone Ol Google News
Üç çocuk babasıydı

Üç çocuk babasıydı

Boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Korona pazarı

Korona pazarı

Kurallara uymayan vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti.
Şehitliklerdehüzün hakim

Şehitliklerde
hüzün hakim

​'Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı.

Harvardlı Türk bilim insanına araştırma ödülü verildi.

Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattılar.

Türkiye'de en net Hakkari'de izlendi.

Cinayet gibi kaza

Cinayet gibi kaza

Şoför göz göre göre anne ve minik kızını ezdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlamıştı.
Huzurevlerinde<br>doktor dönemi

Huzurevlerinde
doktor dönemi

Cumhurbaşkanı talimat verdi: Sağlık personeli sayısı artacak.
'Arı Adam'<br>rekora koştu

'Arı Adam'
rekora koştu

​Çinli rakibinin rekorunu kırmaya çalıştı.
Turizme darbe<br>vurmak istiyorlar

Turizme darbe
vurmak istiyorlar

​Gurbetçilerden Alman hükümetine tepki.
Bakanlıktan<br>81 ile talimat

Bakanlıktan
81 ile talimat

​Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira.
Sisi'ye işgal desteği

Sisi'ye işgal desteği

BAE ve Suudi Arabistan'dan Mısır'a destek.

​Kadıköy'deki kavgada 3 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız.
Beşiktaş'ın <br>futbolcusu değil

Beşiktaş'ın
futbolcusu değil

​Siyah-beyazlı futbolcu için dikkati çeken yorum.
Endonezya’da yanardağda patlama: Yetkililer uyarı yaptı
Dünya

Endonezya’da yanardağda patlama: Yetkililer uyarı yaptı

Endonezya’nın Cava Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı, meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı. Yerel yetkililer, bölge sakinlerini yanardağın en az 3 kilometre dışında kalması konusunda uyardı.
2 bin 500 nüfuslu beldede 2 milyondan fazla maske üretildi
Gündem

2 bin 500 nüfuslu beldede 2 milyondan fazla maske üretildi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde kurulan tekstil atölyesinde salgın sürecinde nüfusunun 800 katından fazla maske üretimi gerçekleştirildi. Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan "Önceden sadece Sağlık Bakanlığına üretilen bu maskeler, şimdi bütün isteyenlere, belediyelere, kurumlara üretiliyor. Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.
Terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri milli park olma yolunda
Gündem

Terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri milli park olma yolunda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki buzul, göl, dağ, yayla, doğa sporları rotaları, tarihi ve kültürel alanlara ilişkin mühendis ve akademisyenlerce hazırlanan ön etüt raporu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz "Buralar milli park ilan edilirse kente her alanda faydası olacak. Özellikle de bölgenin ekoturizminin gelişmesine katkı sağlayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.