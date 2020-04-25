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Koronavirüs Kovid avcıları 112 acil yardım ekibinin çetin mesaisi
TÜRKİYE

Kovid avcıları: 112 acil yardım ekibinin çetin mesaisi

112 acil yardım ekibinin 24 saatlik zorlu mesaisi, Türkiye’nin sağlıktaki başarısının tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Anadolu Ajansı, koronavirüsle mücadele sürecindeki ilk adım olan 112 acil yardım ekibinin 24 saatine tanıklık etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
112 Acil Yardım Hattı, 272’si hekim, 1805’i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591’i acil tıp teknisyeni, 1168’i ambulans şoförü, 282’si diğer personel olmak üzere İstanbul’da 5 bin 118 personelle çalışıyor.
112 Acil Yardım Hattı, 272’si hekim, 1805’i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591’i acil tıp teknisyeni, 1168’i ambulans şoförü, 282’si diğer personel olmak üzere İstanbul’da 5 bin 118 personelle çalışıyor.

Türkiye genelinde hizmet veren 112 Acil Yardım Hattı, 272’si hekim, 1805’i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591’i acil tıp teknisyeni, 1168’i ambulans şoförü, 282’si diğer personel olmak üzere İstanbul’da 5 bin 118 personelle çalışıyor. Ekipler, 405 ambulans, 4 dezenfeksiyon ve 2 adet oksijen dolum merkeziyle 282 istasyonda 24 saat görev yapıyor. 24 saatlik mesaisi görüntülenen Ümraniye 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda hummalı bir program var. Doktor Fatma Betül Kocakaya, Acil Tıp Teknisyeni Çiğdem Onay, Ambulans Şoförü Salih Sayalıoğlu’dan oluşan ekip, saat 08.00’de bir önceki ekipten devralarak 24 saat sürecek maratonuna başlamış oluyor. Sürekli aktif olan telsizden mesainin başlamasıyla ilk hasta haberi gelir gelmez harekete geçen ekip, hazırlıklarını yapıyor. Gelen ilk bilgiler Kovid-19 şüphesine yönelik olurken, bu hastaların büyük bölümü de yaşlı bireylerden oluşuyor.

EVDEN HASTANEYE

Kovid-19 şüphesi bulunan çağrıya gitmek için süratle tulum, galoş, maske, siperlik ve eldivenden oluşan koruyucu ekipmanını giyerek hazır hale gelin ekip, verilen adrese doğru yola çıkıyor. Şoför Salih Sayalıoğlu, ambulansı hem hızlı hem temkinli kullanıyor, çünkü ekip arkadaşlarının ve hastanın canı ona emanet. Adrese ulaşılmasının ardından Doktor Betül Kocakaya ve Acil Tıp Teknisyeni Çiğdem Onay, hastaya maske takmalarının ardından muayeneye başlıyor. Ekip, her hastayı şefkatle kucaklayarak onları rahatlatmaya çalışıyor. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu değerlendirilen hastanın hastaneye götürülmesine ya da evde kalmasına karar veriliyor. Hasta, götürülecekse ekip önce evin pencerelerini kapatıp hastayı yolculuğa hazırlıyor, ardından dikkatli bir şekilde ambulansa taşıyor.

TEMİZLİKTEN SONRA YENİ BİR ÇAĞRIYA...

Hastanenin belirlenmesinin ardından yola çıkılıyor. Hastaneye ulaşıldıktan sonra da doktorlara gereken bilgi verilerek hasta, hastane personeline emanet ediliyor. 24 saatlik nöbet süresince defalarca yola çıkan ekip, Kovid-19 hastalarının yanı sıra farklı sağlık sorunları olanlara da hizmeti sürdürüyor. Ekip için salgın sürecinin tek farkı ise Kovid-19 şüphesiyle gidilen her vakadan sonra kendilerini, tüm ekipmanlarını ve ambulansı dezenfekte etmeleri. 112 ekibi bu konuda çok dikkatli davranıyor ve tek tek ekipmanı temizliyor. Kocakaya, Onay ve Sayalıoğlu’ndan oluşan 112 ekibi, sabahın ilk ışıklarıyla nöbetlerini bir sonraki ekibe devrediyor.

İnsanların desteğini hissediyoruz

Doktor Fatma Betül Kocakaya, toplumun desteğini hissetmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Kendimizi iyi hissediyoruz” dedi. Görev sırasında duygusal anlar da yaşadıklarını dile getiren Kocakaya, eşi Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan bir vatandaşın evine gittiklerinde gözyaşlarını tutamadığını ifade ederek, “Yalnız ve yaşlı olması, kendini muhtaç hissetmesi beni de duygulandırdı” diye konuştu. Acil Tıp Teknisyeni Çiğdem Onay ise şunları anlattı: “Sağlık çalışanlarına özverili davranışların arttığını görünce çok mutlu oluyoruz. Saat 21.00’deki alkışlamaları duyduğumda, o motivasyonu, o mutluluğu içimde hissettim, ‘İyi ki bu işi yapıyormuşum’ dedirtti bana. Onların desteğini şu anda daha fazla hissediyorum. İnşallah bu hep böyle devam eder.” Ambulans Şoförü Salih Sayalıoğlu ise “Bizi evlerinden alkışlarla desteklemeleri bana iyi hissettiriyor, kendimi önemli hissettiriyor” şeklinde konuştu.

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