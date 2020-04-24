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Koronavirüs İtalyada korkunç bilanço Ölü sayısı 25 bini geçti
DÜNYA

İtalya'da korkunç bilanço: Ölü sayısı 25 bini geçti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ülkede iki aydır süren koronavirüs salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, vaka sayısının 106 bin 527’ye düştüğü bildirildi.

  • Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların sayısının toplam 192 bin 994 olduğu, iyileşenlerin sayısının da bugün 2 bin 992 artışla 60 bin 498'e çıktığı ifade edildi. Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 420 artarak, 25 bin 969'a yükseldiği belirtildi.

Düşüş devam ediyor

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğü bildirilen açıklamada, 2 bin 267 olan yoğun bakım hasta sayısının bugün 2 bin 173'e gerilediği kaydedildi.Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 642 bin 356 test yapıldığı bilgisi verildi.

Eğri eğildi

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Eğri eğildi. Geleceğe artık güvenle ama aynı zamanda dikkatle bakabiliriz." dedi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro da ülkedeki durumun epidemiyolojik olarak iyileşme gösterdiğini kaydetti.

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