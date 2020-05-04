Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs New York, koronavirüs sonrası 4 aşamada normale dönecek
DÜNYA

New York, koronavirüs sonrası 4 aşamada normale dönecek

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası eyaletin 4 aşamada normale döneceğini söyledi. İlk olarak inşaat sektörü ve üretimin başlayacağı, ikinci aşamada profesyonel hizmetler ve emlak sektörünün açılacağını ifade eden Cuomo, üçüncü aşamada restoran ve otellerin, dördüncü aşamada da sinema ve tiyatro gibi eğlence sektörlerinin açılacağı bilgisini verdi.

Haber Merkezi AA
New York Valisi Cuomo
New York Valisi Cuomo

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta Kovid-19 vakalarındaki düşüşün devam ettiğini, son 24 saatte ise eyalette 226 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

New York'ta Kovid-19 kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağı ve kapanan iş yerlerinin yeniden ne zaman açılacağı hakkında bilgi veren Cuomo, eyaletin 4 aşamada normale döneceğini bildirdi.

Cuomo, bir bölgenin hayatın normale dönebilmesi için 7 kriteri karşılaması gerektiğini vurgulayarak, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarında 14 gün boyunca düşüş ve hastaneye kabul edilen hasta sayısının günlük 15'in altında olması gerektiğini anlattı.

Günlük ölümlerde 14 gün boyunca düşüş ve ölü sayısının 5'in altında olması gerektiğini belirten Cuomo, hastaneye yatış oranlarının ise 100 bin kişide yüzde 2'nin altında olması gerektiğini kaydetti.

Cuomo, hastanelerdeki yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerindeki yatak kapasitesinin yüzde 30'unun boş olması gerektiğini söyledi.

Reuters
arşiv

Maske takmayarak bir kişinin ölümüne neden olabilirsiniz

Maske takmayanları ise ''saygısız'' olmakla eleştiren Cuomo, ''Maske takmayarak bir kişinin ölümüne neden olabilirsiniz.'' dedi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta yaklaşık 19 bin kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 313 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 69 bin 51 kişi öldü.

New York'ta iki evsiz, metroda ölü bulundu: Ölenlerden biri koronavirüslü
DÜNYA
New York'ta iki evsiz, metroda ölü bulundu: Ölenlerden biri koronavirüslü
Abone Ol Google News
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Kira ve faturalarımızıdevletin ödediğiiddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.

'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.

Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti.
Her an çökebilirler

Her an çökebilirler

​İstanbul'da tarihi surlarda korkutan gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.