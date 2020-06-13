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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Günlük vaka sayısı 1459a çıktı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Günlük vaka sayısı 1459'a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 985 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Günlük vaka sayısı bugün 1459'a çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat ederken 985 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, vaka sayısı 176 bin 677, vefat sayısı 4 bin 792 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 284, iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87 oldu.

Vaka sayısı uyarıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınında Şanlıurfa’da korkutan tablo: İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası
FOTOĞRAF 13
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Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası.
Koronavirüs salgınında Şanlıurfa’da korkutan tablo: İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası
Koronavirüs pandemi sürecinde kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla Şanlıurfa'daki vaka sayısında artış olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vaka sayılarının artmaya başladığı ve risk faktörünün yükseldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası.


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