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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 16, vaka sayısı 924
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 924

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz günü itibariyle son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

  • Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.

İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs sonuçları

18 Temmuz koronavirüs verileri.

17 Temmuz koronavirüs verileri.

16 Temmuz koronavirüs verileri.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 918
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 918
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