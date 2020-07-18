Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 918

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

İyileşen sayısı 200 bini geçti

Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

Son 3 günde en çok vaka görülen 5 il

Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs sonuçları

17 Temmuz koronavirüs verileri.

16 Temmuz koronavirüs verileri.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

14 Temmuz koronavirüs verileri.

13 Temmuz koronavirüs verileri.