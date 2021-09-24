Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Trabzon zirveye yerleşti
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı: Trabzon zirveye yerleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Koca illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

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