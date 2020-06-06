Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık işçileri iyileştirme istiyor İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı
TÜRKİYE

Sağlık işçileri iyileştirme istiyor: İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ÖZ SAĞLIK-İŞ basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan işçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesini istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZ SAĞLIK-İŞ konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.
ÖZ SAĞLIK-İŞ konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin devleti ile el ele tüm bedeni ve ruhu ile mücadele içerisinde olduğunun söylendiği açıklamada, “Bilindiği üzere, ceza infaz kurumu çalışanlarına 1000 TL, PTT çalışanlarına ise ayrımsız bir şekilde 2000’er TL Kovid-19 teşviki ödeneceği açıklandı. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yüzde 100 arttırıldığı kamuoyuna açıklanmış ve bu açıklama sonrası sanki Sağlık Bakanlığı’nda çalışan herkesin iki kat maaş aldığı algısı oluşmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığı’nda işçi kadrolarında görev yapan ambulans sürücüleri, hasta karşılama personelleri, veri giriş personelleri, güvenlik personelleri, klinik destek personelleri, temizlik personelleri gibi Kovid-19 hastalarıyla doğrudan teması bulunan ve çalışma saatlerinin tamamını Kovid-19 hastalarının bulunduğu alanda geçiren işçilere herhangi bir ek ödeme verilmemiş olup, bahse konu ödemede sadece bazı unvanlarda memur personel kapsama alınmıştır. Burada ek ödeme hususunda üzücü olan tek şey sağlık işçilerinin unutulmuş olmasıdır” denildi.

Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları
FOTOĞRAF 15
Title
Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
Title
Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
Title
Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
Title
Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
Title
Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
Title
Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
Title
Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
Title
Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
Title
Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Title
Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı.
Title
Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Title
Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Title
İnsanların evden çıkmaması için farklı bir yöntem deneyen sağlık çalışanlarına Türkiye'nin dört bir yerinden destek yağdı. Akşamları saat 21.00'de de tüm Türkiye, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinden alkışlamaya başladı.
Title
Title
Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları
Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronaya karşı mücadele eden sağlıkçıların görüntüleri karşısında onlara ne kadar teşekkür etsek az.


Abone Ol Google News
Türkiyenin zaferi

Türkiye'nin zaferi

Batı Libya Hafter'den temizlendi, birlikler Cufra ve Sirte'ye ilerliyor.
Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

New York'ta polis olarak çalışan Erhan Yıldırım Yeni Şafak'a konuştu.
Trumpa darbegibi genelge

Trump'a darbe
gibi genelge

​ABD ordusuna Trump'ın emirlerine uymayın direktifi verildi.
Allah'ın azametini anlatıyordu

Allah'ın azametini anlatıyordu

"Her şey onun emriyle oluverir" dedikten saniyeler sonra deprem yaşandı.
En çok<br>oradan yayılıyor

En çok
oradan yayılıyor

Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat.
Almanya DİTİB<br>ve MİT'i hedef gösterdi

Almanya DİTİB
ve MİT'i hedef gösterdi

​PKK'lı teröristleri kamera karşısında konuşturdular.

Eleştirenlerin<br>kaçak yapısı var

Eleştirenlerin
kaçak yapısı var

Mehmet Özhaseki: İmar barışını eleştirenlerin kendi açıkları var.
Sağlık işçileri<br>iyileştirme istiyor

Sağlık işçileri
iyileştirme istiyor

​İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Vefalı<br>şehit çocukları

Vefalı
şehit çocukları

​Gönüllü nefer olarak görev yapıyorlar.
CHP<br>desteğini unuttu

CHP
desteğini unuttu

​Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler o değişikliğe destek olmuştu.
Sondaja gelin

Sondaja gelin

​Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı.
Kapalı Maraş <br>KKTC toprağıdır

Kapalı Maraş
KKTC toprağıdır

Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

Bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.
Koronavirüse karşı <br>üçlü savunma

Koronavirüse karşı
üçlü savunma

İşte yeni normalin vazgeçilmezleri.
Eylemlerin hedefi Beyaz Saray: ABD'de çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti
Dünya

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray: ABD'de çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti

ABD’de George Floyd’un ölümüne sebep olan ırkçı polis şiddeti, ülkeyi yeni bir kaosa sürükledi. Ülkenin birçok eyaletinde yaşanan eylemlerde araç yakma ve yağmalama olayları Beyaz Saray sınırına dayandı. New York Polis Departmanı’nda çalışan Erhan Yıldırım protesto eylemlerinin ANTİFA gibi gruplar tarafından yönlendirilmek istendiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Olayın perde arkasında birileri, kaos istiyor” diye konuştu.
Büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik: Türkiye 102 ülkeye uzatttı
Gündem

Büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik: Türkiye 102 ülkeye uzatttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin sembolüydü. Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik” dedi. Erdoğan, Dünya Çevre Günü’nde, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) törenle 10 millet bahçesini açtı. Erdoğan, “Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13’ünü iki yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte, toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” diye konuştu.
Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı: Sondaja gelin
Dünya

Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı: Sondaja gelin

Türkiye ile Libya, Doğu Akdeniz’de petrol/doğalgaz sondajı için işbirliği kararı aldı. Gözler, Yunanistan’ın Libya savaşını fırsat bilerek ilân ettiği 15 ve 20 numaralı parsellere çevrildi. Türkiye-Libya deniz sınırındaki söz konusu parsellerde araştırma faaliyetleri önümüzdeki süreçte başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.