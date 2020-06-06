Sağlık işçileri iyileştirme istiyor: İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı

Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin devleti ile el ele tüm bedeni ve ruhu ile mücadele içerisinde olduğunun söylendiği açıklamada, “Bilindiği üzere, ceza infaz kurumu çalışanlarına 1000 TL, PTT çalışanlarına ise ayrımsız bir şekilde 2000’er TL Kovid-19 teşviki ödeneceği açıklandı. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yüzde 100 arttırıldığı kamuoyuna açıklanmış ve bu açıklama sonrası sanki Sağlık Bakanlığı’nda çalışan herkesin iki kat maaş aldığı algısı oluşmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığı’nda işçi kadrolarında görev yapan ambulans sürücüleri, hasta karşılama personelleri, veri giriş personelleri, güvenlik personelleri, klinik destek personelleri, temizlik personelleri gibi Kovid-19 hastalarıyla doğrudan teması bulunan ve çalışma saatlerinin tamamını Kovid-19 hastalarının bulunduğu alanda geçiren işçilere herhangi bir ek ödeme verilmemiş olup, bahse konu ödemede sadece bazı unvanlarda memur personel kapsama alınmıştır. Burada ek ödeme hususunda üzücü olan tek şey sağlık işçilerinin unutulmuş olmasıdır” denildi.

FOTOĞRAF 15 Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İnsanların evden çıkmaması için farklı bir yöntem deneyen sağlık çalışanlarına Türkiye'nin dört bir yerinden destek yağdı. Akşamları saat 21.00'de de tüm Türkiye, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinden alkışlamaya başladı. Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronaya karşı mücadele eden sağlıkçıların görüntüleri karşısında onlara ne kadar teşekkür etsek az. BiP'te paylaş

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